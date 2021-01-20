Відео не рекомендоване до перегляду автомобільним злодіям.

Всупереч поширеній думці, водії евакуаторів роблять набагато більше, ніж просто забирають вашу машину – вони можуть поміняти або надути спущену шину, привезти бензин, запустити машину та багато іншого. А ще можуть за кілька секунд відкрити машину без ключа, як демонструє відео від Viral Hog.

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Майстру знадобилось менше хвилини, аби розблокувати двері седана Hyundai Elantra без ключа. На щастя, сучасні транспортні засоби надійно захищені. Пройшли часи, коли машину можна було вкрасти за допомогою металевої вішалки для одягу і замикання дротів. Однак це має і зворотній бік, адже у машині можна випадково замкнути ключі.

У демонстрації “автомобільної магії” водій евакуатора засунув подушку з накачуванням у зазор вікна з боку водія, надувши її, щоб створити більший отвір. Після того, як це було зроблено, він просто натис подовжувачем кнопку розблокування дверей. Не дивно, що автосигналізація спрацювала ненадовго, перш ніж власник дістав ключ.