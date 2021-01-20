Видео не рекомендуется к просмотру автомобильным ворам.

Вопреки распространенному мнению, водители эвакуаторов делают гораздо больше, чем просто забирают вашу машину – они могут поменять или накачать спущенную шину, привезти бензин, запустить машину и многое другое. А еще могут за несколько секунд открыть машину без ключа, как показывает видео от Viral Hog.

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Мастеру понадобилось меньше минуты, чтобы разблокировать двери седана Hyundai Elantra без ключа. К счастью, современные транспортные средства надежно защищены. Прошли времена, когда машину можно было украсть с помощью металлической вешалки для одежды и замыкания проводов. Однако это имеет и обратную сторону, ведь в машине можно случайно закрыть ключи.

При демонстрации "автомобильной магии" водитель эвакуатора засунул подушку с накачкой в ​​зазор окна со стороны водителя, надув ее, чтобы создать большее отверстие. После того, как это было сделано, он просто нажал удлинителем кнопку разблокировки дверей. Неудивительно, что автосигнализация сработала ненадолго, прежде чем владелец получил ключ.