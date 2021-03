Эксперты выбрали новое поколение Toyota Yaris "Автомобилем года 2021".

В понедельник, 1 марта 2021 года, в Женеве объявили победителя европейского конкурса The Car of the Year 2021.

Жюри конкурса насчитывало 59 экспертов – среди них в основном журналисты из 22 стран. Эксперты выбрали победителя из семи моделей, которые попали в раунд финалистов в первом туре голосования. С трофеем за "Автомобиль года 2021" Toyota Yaris выигрывает самую престижную и желанную награду в автомобильном мире, которая вручается с 1964 года.

В этом году выборы проходили при особых условиях. Вместо обычного открытия в дни прессы Женевского международного автосалона (GIMS), церемония транслировалась онлайн.

Результаты голосования семи финалистов "Car of the Year 2021":