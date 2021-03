Експерти обрали нове покоління Toyota Yaris "Автомобілем року 2021".

В понеділок, 1 березня 2021 року, в Женеві оголосили переможця європейського конкурсу The Car of the Year 2021.

Журі конкурсу налічувало 59 експертів – серед них в основному журналісти з 22 країн. Експерти обрали переможця з семи моделей, які потрапили до раунду фіналістів у першому турі голосування. З трофеєм за "Автомобіль року 2021” Toyota Yaris виграє найпрестижнішу та найбажанішу нагороду в автомобільному світі, яка вручається з 1964 року.

Також цікаво: оголошені переможці "Жіночого авто року"

Цього року вибори проходили за особливих умов. Замість звичайного відкриття у дні преси Женевського міжнародного автосалону (GIMS), церемонія транслювалася онлайн.

Результати голосування семи фіналістів “Car of the Year 2021":