Експерти обрали нове покоління Toyota Yaris "Автомобілем року 2021".
В понеділок, 1 березня 2021 року, в Женеві оголосили переможця європейського конкурсу The Car of the Year 2021.
Журі конкурсу налічувало 59 експертів – серед них в основному журналісти з 22 країн. Експерти обрали переможця з семи моделей, які потрапили до раунду фіналістів у першому турі голосування. З трофеєм за "Автомобіль року 2021” Toyota Yaris виграє найпрестижнішу та найбажанішу нагороду в автомобільному світі, яка вручається з 1964 року.
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Цього року вибори проходили за особливих умов. Замість звичайного відкриття у дні преси Женевського міжнародного автосалону (GIMS), церемонія транслювалася онлайн.
Результати голосування семи фіналістів “Car of the Year 2021":
- Toyota Yaris: 266 балів
- Fiat New 500: 240 балів
- Cupra Formentor: 239 балів
- Volkswagen ID.3: 224 бали
- Škoda Octavia: 199 очок
- Land Rover Defender: 164 бали
- Citroën C4: 143 бали