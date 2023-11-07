В Полтавской области группа дельцов наладила бизнес по "продаже" автомобилей для нужд ВСУ на льготных условиях. Правда, получив предоплату, бизнесмены оказывались "вне зоны".

Организатором афер с воображаемыми автомобилями оказался 30-летний житель Кременчуга. Он привлек к уголовному деянию еще две женщины. Те в банковских учреждениях оформляли карточки, на которые благотворительные организации, волонтерские движения, частные лица отправляли платежи за выбранные автомобили.

Правоохранители раскрыли схему обмана и задержали двух сообщниц, а вот организатор еще в бегах. Его объявили в розыск, поскольку оснований для задержания достаточно.

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Как выяснило следствие, мужчина размещал объявления о продаже автомобилей для нужд ВСУ на одном из популярных интернет-ресурсов. Конечно, на такой призыв начали отзываться благотворительные фонды, волонтерские движения и частные лица, даже не подозревая, что на этой миссии для наших защитников кому-то вздумается наживаться.

На указанные телефоны звонило много желающих и мужчина в общении по поставкам автомобилей для нужд ВСУ был сама любезность. Но у него было условие – для приобретения пикапов необходимо внести предоплату, поскольку за границей взаймы автомобили никто не отпускает. А еще нужно перегнать авто в Украину, а это дело не из простых и не на один день растягивается.

И такие платежи посыпались. Правда, в преддверии установленной даты поставок автомобилей «сыпались» и все контакты продавца. За это время сообщницы успевали снять наличные в банкоматах. Деньги аферисты делили между собой, не заботясь о морали и противоправных действиях.





Киберполиция Полтавской области отследила все звонки соучастников, их транзакции. Уже установлено несколько десятков человек, которым, по предварительным подсчетам, нанесен ущерб на общую сумму более 1 миллиона гривен