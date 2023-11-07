У Полтавській області група ділків налагодила бізнес з "продажу" автомобілів для потреб ЗСУ на пільгових умовах. Щоправда, отримавши передоплату, бізнесмени опинялися "поза зоною".

Організатором афер з уявними автівками виявився 30-річний житель Кременчука. Він залучив до кримінального діяння ще двох жінок. Ті в банківських установах оформлювали картки, на які благочинні організації, волонтерські рухи, приватні особи відправляли платежі за обрані автомобілі.

Правоохоронці розкрили схему обману й затримали двох спільниць, а ось організатор ще в бігах. Його оголосили в розшук, оскільки підстав для затримання достатньо.

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Як з’ясувало слідство, чоловік розміщував оголошення про продаж автомобілів для потреб ЗСУ на одному з популярних інтернет-ресурсів. Звісно, на такий заклик почали відгукуватися благочинні фонди, волонтерські рухи та приватні особи, навіть не підозрюючи, що на цій місії для наших захисників комусь заманеться наживатися.

На вказані телефони дзвонило багато охочих і чолов’яга у спілкуванні щодо постачання автомобілів для потреб ЗСУ був сама люб’язність. Але у нього була умова – для придбання пікапів необхідно внести передоплату, оскільки за кордоном в борг автомобілі ніхто не відпускає. А ще потрібно перегнати авто в Україну, а це справа не з простих і не на один день розтягується.

І такі платежі посипалися. Щоправда, напередодні встановленої дати постачання автівок «сипалися» й усі контакті продавця. За цей час спільниці встигали зняти в банкоматах готівку. Гроші аферисти ділили між собою, не переймаючись мораллю та притиправними діями.





Кіберполіція Полтавщини підслідила усі дзвінки співучасників, їх транзакції. Вже встановлено кілька десятків осіб, яким, за попередніми підрахунками, спричинено збитків на загальну суму понад 1 мільйон гривень