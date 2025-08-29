Автомобили каких цветов выбирают украинцы чаще всего

Какие именно цвета доминируют на украинских дорогах? Ниже представлена актуальная статистика распределения цветов легковых авто, которые продавались на рынке в течение первых 7 месяцев 2025 года, собрана Институтом исследований авторынка. В выборку подержанных попали машины как с внутреннего рынка, так и те, прошедшие первую регистрацию после импорта.

Кстати Tesla изменила стандартный цвет

Эта статистика показывает, что на рынке легковых авто в Украине доминируют ахроматические цвета: серый, белый и черный. Эти три оттенка вместе составляют более 73% от общего количества в сегменте авто с пробегом, и более 80% в сегменте новых. Зато цвета, ассоциирующиеся с индивидуальностью и эмоциями, например красный, синий или зеленый, выбирает значительно меньшая часть покупателей.

Такой выбор можно объяснить несколькими практическими причинами. Во-первых, ахроматические цвета являются универсальными и менее склонны к потере популярности, что положительно влияет на ликвидность автомобиля на вторичном рынке.

Во-вторых, эти оттенки считаются более практичными (конечно - кроме черного), поскольку на них менее заметны мелкие царапины, грязь и пыль. Наконец, производители, следуя спросу, чаще выпускают автомобили именно в этих вариантах окраски, что обеспечивает их постоянное наличие и доступность для покупателей.