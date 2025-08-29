Автомобілі яких кольорів обирають українці найчастіше

Які саме кольори домінують на українських дорогах? Нижче представлена актуальна статистика розподілу кольорів легкових авто, які продавалися на ринку впродовж перших 7 місяців 2025 року, зібрана Інститутом досліджень авторинку. До вибірки вживаних потрапили машини як з внутрішнього ринку, так і ті, що пройшли першу реєстрацію після імпорту.

До речі Tesla змінила стандартний колір

Ця статистика показує, що на ринку легкових авто в Україні домінують ахроматичні кольори: сірий, білий і чорний. Ці три відтінки разом складають понад 73% від загальної кількості у сегменті авто з пробігом, та понад 80% у сегменті нових. Натомість кольори, що асоціюються з індивідуальністю та емоціями, як-от червоний, синій чи зелений, обирає значно менша частина покупців.

Такий вибір можна пояснити декількома практичними причинами. По-перше, ахроматичні кольори є універсальними та менш схильні до втрати популярності, що позитивно впливає на ліквідність автомобіля на вторинному ринку.

По-друге, ці відтінки вважаються більш практичними (звісно — крім чорного), оскільки на них менш помітні дрібні подряпини, бруд та пил. Врешті, виробники, слідуючи попиту, частіше випускають автомобілі саме в цих варіантах фарбування, що забезпечує їхню постійну наявність та доступність для покупців.