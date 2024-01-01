Автомобили Mercedes-Benz теперь паркуются быстрее, чем их водители

Mercedes-Benz еще больше усовершенствовал систему активной парковки с помощью PARKTRONIC. Система паркуется вдвое быстрее, чем раньше – на скорости 4 км/ч. Это делает парковку легче и намного комфортнее в повседневных ситуациях.

Водитель может начать процесс парковки с помощью цифровой кнопки на экране, а строка состояния показывает прогресс этого действия. Во время автоматической парковки система отключает звуковые сигналы парктроника. Если Mercedes оснащен камерой 360°, водитель может выбирать различные виды парковки. С момента последнего обновления модельного года эти усовершенствования являются стандартными для E-Class, S-Class, EQS, EQS SUV, EQE, EQE SUV и всех версий Maybach.

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Чтобы найти место для стоянки, автомобиль ищет свободный слот на скорости ниже 35 км/ч и отображает это на дисплее водителя синим символом “P”. Он может обнаруживать очень узкие места для парковки – только с 50 сантиметрами свободного пространства с каждой стороны автомобиля. Система использует для ориентации белую разметку или параллельные конструкции, такие как бордюр или другие припаркованные транспортные средства.

Когда Mercedes находит место, на дисплее возле символа “P” появляется белая стрелка. Включив заднюю передачу, водитель может выбрать место для парковки и запустить процесс автоматической парковки. Для соответствующих перпендикулярных парковочных мест водитель может выбрать парковку вперед или назад.

Во время автоматизированной парковки транспортное средство реагирует на изменения и обеспечивает безопасность всех участников дорожного движения. Если во время выезда с парковочного места задним ходом датчики обнаруживают транспортные средства, пересекающие дорогу, велосипедистов или быстрых пешеходов, выдается оптическое и звуковое предупреждение.

Если водитель все равно не реагирует, автомобиль выполняет автономное экстренное торможение. Это касается как автоматического, так и ручного выезда задним ходом с перпендикулярных парковочных мест.