Автомобілі Mercedes-Benz тепер паркуються швидше, ніж їх водії

Mercedes-Benz ще більше вдосконалив систему активного паркування за допомогою PARKTRONIC. Система паркується вдвічі швидше, ніж раніше – на швидкості 4 км/год. Це робить паркування легшим і набагато комфортнішим у повсякденних ситуаціях.

Водій може почати процес паркування за допомогою цифрової кнопки на екрані, а рядок стану показує прогрес ціє дії. Під час автоматичного паркування система вимикає звукові сигнали парктроніка. Якщо Mercedes оснащений камерою 360°, водій може вибирати різні види паркування. З моменту останнього оновлення модельного року ці вдосконалення є стандартними для E-Class, S-Class, EQS, EQS SUV, EQE, EQE SUV і всіх версій Maybach.

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Щоб знайти місце для стоянки, автомобіль шукає вільний слот на швидкості нижче 35 км/год і відображає це на дисплеї водія синім символом “P”. Він може виявляти дуже вузькі місця для паркування – лише з 50 сантиметрами вільного простору з кожного боку автомобіля. Система використовує для орієнтації білу розмітку або паралельні конструкції, такі як бордюр або інші припарковані транспортні засоби.

Коли Mercedes знаходить місце, на дисплеї біля символу “P” з’являється біла стрілка. Увімкнувши задню передачу, водій може вибрати місце для паркування та запустити процес автоматичного паркування. Для відповідних перпендикулярних паркувальних місць водій може вибрати паркування вперед або назад.

Під час автоматизованого паркування транспортний засіб реагує на зміни та забезпечує безпеку всіх учасників дорожнього руху. Якщо під час виїзду з паркувального місця заднім ходом датчики виявляють транспортні засоби, що перетинають дорогу, велосипедистів або швидких пішоходів, видається оптичне та звукове попередження.

Якщо водій все одно не реагує, автомобіль виконує автономне екстрене гальмування. Це стосується як автоматичного, так і ручного виїзду заднім ходом з перпендикулярних паркувальних місць.