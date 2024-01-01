У поліції нагадали правила паркування

Щоденно поліція слідкує за дотриманням водіями правил стоянки та зупинки. У разі, якщо транспортний засіб буде стояти з порушенням, власника авто очікуватиме адміністративна відповідальність згідно зі ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки або стоянки) КУпАП.

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Тож поліція нагадує, в яких місцях заборонено залишати транспорт: