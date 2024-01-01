У поліції нагадали правила паркування

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Щоденно поліція слідкує за дотриманням водіями правил стоянки та зупинки. У разі, якщо транспортний засіб буде стояти з порушенням, власника авто очікуватиме адміністративна відповідальність згідно зі ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки або стоянки) КУпАП.
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Тож поліція нагадує, в яких місцях заборонено залишати транспорт:
- на залізничних переїздах та ближче 50 м від них;
- на трамвайних коліях;
- на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях;
- на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків;
- на перехрестях та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу;
- у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини та транспортним засобом, що зупинився, менше як 3 м;
- ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;
- ближче як 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють;
- у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;
- у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки;
- ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;
- поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менш як 100 м хоча б в одному напрямку руху;
- у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;
- ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів;
- на газонах.