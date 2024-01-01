В полиции напомнили правила парковки

Ежедневно полиция следит за соблюдением водителями правил стоянки и остановки. В случае, если транспортное средство будет стоять с нарушением, владельца авто будет ожидать административная ответственность согласно ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил остановки или стоянки) КУоАП.

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Поэтому полиция напоминает, в каких местах запрещено оставлять транспорт: