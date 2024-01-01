В полиции напомнили правила парковки

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Ежедневно полиция следит за соблюдением водителями правил стоянки и остановки. В случае, если транспортное средство будет стоять с нарушением, владельца авто будет ожидать административная ответственность согласно ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил остановки или стоянки) КУоАП.
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Поэтому полиция напоминает, в каких местах запрещено оставлять транспорт:
- на железнодорожных переездах и ближе 50 м от них;
- на трамвайных путях;
- на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях;
- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон;
- на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода;
- в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и транспортным средством, остановившегося, менее 3 м;
- ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет - ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
- ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия технологическим транспортным средствам, работающим;
- в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, остановившегося;
- в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;
- ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;
- вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;
- в местах, где транспортное средство, стоящее, сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;
- ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов;
- на газонах.