На одной из самых загруженных дорог Тернопольщины вскоре войдет в строй еще один мост: между селами Плотича и Ивачев-Долишний капитально ремонтируется аварийная переправа.

Аварийный мост на трассе Р-39 недалеко от областного центра со стороны Бродов очень проблемный. Как сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, этот мост действовал с 1952 года и сейчас практически стал непригодным к безопасной эксплуатации.

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Конструкция переправы полностью разрушилась: повреждены плиты, появились трещины, нарушились береговые опоры и железобетонное ограждение, подходы к мосту вообще отсутствуют. Все это делает невозможным логистику в условиях постоянного транзита через Тернопольскую область гуманитарных, коммерческих и оборонных грузов.

Согласно разработанной документации на капремонт, сюда уже завезено железобетонные трубы и идет их монтажное обустройство в конструкцию моста. Это увеличит его водопропускную способность, что особенно важно во время весеннего половодья.

Также будет заасфальтированы подходы к мосту с двух сторон, намостят подъездную дорогу, сделают барьерное ограждение и тому подобное.

В местном Агентстве восстановления напомнили, что трасса Р-39 Броды – Тернополь является наиболее загруженной региональной дорогой Тернопольщины. В 2020-2021 годах был проведен средний текущий ремонт большей части автодороги от границы с Львовской областью до села Игровица.

В 2022 году было запланировано полностью привести дорогу в порядок и построить двухуровневую развязку на перекрестке Р-39 и дороги Р-41 в обход Тернополя. Но из-за полномасштабного вторжения России эти планы пришлось отложить.

Фото: Госагентство восстановления