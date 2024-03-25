На одній з найбільш завантажених доріг Тернопільщини невдовзі стане до ладу ще один міст: між селами Плотича та Івачів-Долішній капітально ремонтується аварійна переправа.

Аварійний міст на трасі Р-39 недалечко від обласного центру зі сторони Бродів дуже проблемний. Як повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, цей міст діяв з 1952 року і нині практично став непридатним до безпечної експлуатації.

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Конструкція переправи повністю зруйнувалася: пошкоджені плити, з’явилися тріщини, порушилися берегові опори та залізобетонна огорожа, підходи до мосту взагалі відсутні. Все це унеможливлює логістику в умовах постійного транзиту через Тернопільську область гуманітарних, комерційних та оборонних вантажів.

Відповідно до розробленої документації на капремонт, сюди вже завезено залізобетонні труби та йде їх монтажне облаштування в конструкцію мосту. Це збільшить його водопропускну здатність, що особливо важливо під час весняного водопілля.

Також буде заасфальтовано підходи до мосту з двох боків, намостять під’їзну дорогу, зроблять бар’єрне огородження тощо.

В місцевому Агентстві відновлення нагадали, що траса Р-39 Броди – Тернопіль є найбільш завантаженою регіональною дорогою Тернопільщини. У 2020-2021 роках було проведено середній поточний ремонт більшої частини автошляху від межі з Львівською областю до села Ігровиця.

У 2022 році було заплановано повністю привести дорогу до ладу і побудувати дворівневу розв’язку на перехресті Р-39 та дороги Р-41 в обхід Тернополя. Але через повномасштабне вторгнення Росії ці плани довелося відкласти.

Фото: Держагентство відновлення