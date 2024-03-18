В обхід обласного центру на трасі Р-41 відкрито рух автотранспорту всіх вагових розмірів по відремонтованому 42-метровому шляхопроводу через залізницю.

Востаннє цей перехід лагодили 40 років тому. І без того аварійний міст з початком повномасштабної війни зазнав неймовірного навантаження – зросла кількість транзитного транспорту, що доставляє вантажі оборонного та гуманітарного значення. Щоб запобігти руйнуванню мосту на стратегічно важливій дорозі, а також щоб уникнути автомобільного та залізничного колапсу, уряд виділив кошти на його терміновий ремонт.

Для фінансування використано залишок грошей, наданих у 2022 році Європейським інвестиційним банком. Ремонт аварійної споруди стартував торік у вересні, а вже у грудні відремонтований лівий проїзд відкрився для транспорту. Тепер повноцінний рух здійснюється обома смугами.

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На мосту підрядники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області влаштували тришарову гідроізоляцію та вкрили її двома шарами асфальтобетону. Ще продовжуються ремонтні роботи під шляхопроводом.

Найближчим часом планується нанесення пластикової розмітки, облаштування інфраструктури. Також буде встановлено бар’єрне огородження на підходах до шляхопроводу.

Нині завдяки капітальному ремонту шляхопроводу логістика на трасі Р-41 відновлена. Ця інженерна споруда дозволить збільшити трафік між дорогами міжнародного значення М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине, М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська і М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.

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Це також дозволить вивести весь транзит гуманітарних, оборонних, і комерційних вантажів в обхід Тернополя. Оскільки швидкість транспорту на відремонтованій ділянці об’їзної траси зросте, то перевізники будуватимуть маршрути саме через відновлений шляхопровід. Для екології обласного центру це також позитивний фактор.

Фото: Служба відновлення в Тернопільській області