В обход областного центра на трассе Р-41 открыто движение автотранспорта всех весовых размеров по отремонтированному 42-метровому путепроводу через железную дорогу.

Последний раз этот переход чинили 40 лет назад. И без того аварийный мост с началом полномасштабной войны испытал невероятную нагрузку – возросло количество транзитного транспорта, доставляющего грузы оборонного и гуманитарного значения. Чтобы предотвратить разрушение моста на стратегически важной дороге, а также чтобы избежать автомобильного и железнодорожного коллапса, правительство выделило средства на его срочный ремонт.

Для финансирования использован остаток денег, предоставленных в 2022 году Европейским инвестиционным банком. Ремонт аварийного сооружения стартовал в прошлом году в сентябре, а уже в декабре отремонтированный левый проезд открылся для транспорта. Теперь полноценное движение осуществляется по обеим полосам.

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На мосту подрядчики Службы восстановления и развития инфраструктуры в Тернопольской области устроили трехслойную гидроизоляцию и покрыли ее двумя слоями асфальтобетона. Еще продолжаются ремонтные работы под путепроводом.

В ближайшее время планируется нанесение пластиковой разметки, обустройство инфраструктуры. Также будет установлено барьерное ограждение на подходах к путепроводу.

Сейчас благодаря капитальному ремонту путепровода логистика на трассе Р-41 восстановлена. Это инженерное сооружение позволит увеличить трафик между дорогами международного значения М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино, М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская и М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече.

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Это также позволит вывести весь транзит гуманитарных, оборонных, и коммерческих грузов в обход Тернополя. Поскольку скорость транспорта на отремонтированном участке объездной трассы возрастет, то перевозчики будут строить маршруты именно через восстановленный путепровод. Для экологии областного центра это также положительный фактор.

Фото: Служба восстановления в Тернопольской области