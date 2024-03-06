Школьный автопарк Тернопольщины вырос сразу на восемь автобусов, приобретенных в Украине при поддержке чешских налогоплательщиков.

Благотворительная общественная организация "Ветераны Патриотам" при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики совместно с Генеральным консульством этого государства во Львове присоединились к реализации проекта "Школьные автобусы для Тернопольской области". Благотворители по предварительной договоренности с консульством подыскали, купили и пригнали автобусы, а дипломатическое ведомство профинансировало покупку.

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Пассажирские машины большой вместимости не новые, они выкуплены у украинских перевозчиков и уже перерегистрированы на школьные учебные заведения. Теперь автобусы, как сообщает Тернопольская ОГА, будут использовать для комфортного и безопасного проезда школьников в учебные заведения.

Сейчас школьный автопарк области насчитывает 198 единиц транспорта. По специально разработанным маршрутам и графику движения они доставляют на обучение более 13 тысяч школьников. Подаренные автобусы заменят машины, которые уже исчерпали свой ресурс.

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В нынешнем транше пассажирские машины разных производителей, моделей и годов выпуска. На официальных изображениях, замечены автобусы большой вместимости марки MAN, Neoplan, Nissan Atleon и других мировых брендов.

Скажем, модель MAN SL 202 в кругу перевозчиков называют автобусом-долгожителем. Несмотря на то, что производитель его уже давно не выпускает, эти машины и поныне кое-где ходят в Европе, но в основном их выкупили перевозчики Украины, Молдовы, Грузии, Казахстана и Беларуси.

Пассажирская машина городского исполнения SL 202 имеет SL 202 11,8-литровый дизельный двигатель (238 л.с.) и салон на 37 посадочных мест.

Руководство области поблагодарило дипломатическому ведомству Чехии и лично Генеральному консулу за весомый вклад в развитие украинско-чешского сотрудничества и оказанную гуманитарную и финансовую помощь в обеспечении образовательных учреждений Тернопольщины транспортом.

Фото: Тернопольская ОВА