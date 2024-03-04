Транспортна компанія Dopravní podnik Prahy (DPP) з чеської столиці передала зі свого балансу Миколаєву та Бучі п’ять автобусів.

Автобуси не нові, але в добротному стані. З Праги до України наші водії переганяють подаровані пасажирські машини своїм ходом для подальшої роботи техніки у містах.

Три автобуси SOR NB 12 ev адресовані миколаївському транспортному підприємству "Миколаївпастранс". Машини з інвентарними номерами № 3546, 3566 і 3577 2009 року випуску до 31 грудня минулого року використовувалися на маршрутах Праги, а 20 січня нинішнього року їх зняли з балансу.

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Два автобуси SOR BN 8,5 ev (№ 2027 і № 2029) 2011 року випуску дісталися муніципальному перевізнику Бучі, компанії Buča Transport Servis. Ці автобуси зняті з балансу місяцем раніше миколаївських – у грудні минулого року.

Пожертвування транспортних засобів відбулося за посередництва столичної влади. На запит мера Праги про першочергові види допомоги міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та мер Бучі Анатолій Федорук зізналися, що автобусний донат був би дуже доцільним.

"Ми підтримуємо Україну з першого дня, коли вона зіткнулася з нападом Росії – чи то гуманітарною, медичною, фінансовою допомогою чи, як зараз, постачанням транспортних засобів. І ми будемо це робити й надалі, тому що, на жаль, конфлікт ще триває", – запевнив українців мер Праги Богуслав Свобода.

Передача транспортних засобів відбулася через некомерційну організацію "Люди в біді", яка є важливим постачальником і розповсюджувачем не лише гуманітарної допомоги в Україні, а й допомоги для відновлення зруйнованої війною країни. Тому People In Need співпрацює в адміністративному забезпеченні всього заходу, допомагає моніторити ситуацію в Україні та контролює передачу транспортних засобів в обох містах.

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Українська сторона забезпечує перевезення транспортних засобів за власні кошти.

"На додаток до сьогоднішніх п’яти автобусів, Прага вже передала сотні обігрівачів, електростанцій, трамваїв, машин швидкої допомоги та рятувальних машин, продуктових наборів, а також медичних товарів. Ми співпрацюємо з ЮНІСЕФ, щоб допомогти дітям і їхнім родинам, та інвестуємо в програми покращення інтеграції біженців, які проживають у Празі. Дякуємо всім жителям Праги за солідарність і людяність. Завдяки прямій допомозі ми також захищаємося від конфлікту", – додає перший заступник міського голови столиці у сфері транспорту та голова наглядової ради DPP Зденек Ґржиб.

З моменту вторгнення Росії в Україну DPP передала українським міським автопаркам 31 транспортний засіб. Найбільший транш рухомого складу у 2022 році отримав Харків, якому передано 15 трамваїв T6A5, 5 трамваїв T3SUCS, один автобус Karosa B951 та один зчленований Irisbus Citelis 18M.

До речі, Миколаїв також не забули. Торік міському транспортному підприємству було подаровано два автобуси Irisbus Crossway LE 12.8M та два тролейбуси Renault. Нині з початком весни українській столиці корабелів відправлено ще три пасажирські машини.

Фото: Václav Holič, DPP