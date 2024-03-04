Транспортная компания Dopravní podnik Prahy (DPP) из чешской столицы передала со своего баланса Николаеву и Буче пять автобусов.

Автобусы не новые, но в добротном состоянии. Из Праги в Украину наши водители перегоняют подаренные пассажирские машины своим ходом для дальнейшей работы техники в городах.

Три автобуса SOR NB 12 ev адресованы николаевскому транспортному предприятию "Николаевпастранс". Машины с инвентарными номерами № 3546, 3566 и 3577 2009 года выпуска до 31 декабря прошлого года использовались на маршрутах Праги, а 20 января нынешнего года их сняли с баланса.

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Два автобуса SOR BN 8,5 ev (№ 2027 и № 2029) 2011 года выпуска достались муниципальному перевозчику Бучи, компании Buča Transport Servis. Эти автобусы сняты с баланса месяцем ранее николаевских – в декабре прошлого года.

Пожертвование транспортных средств произошло при посредничестве столичных властей. На запрос мэра Праги о первоочередных видах помощи городской голова Николаева Александр Сенкевич и мэр Бучи Анатолий Федорук признались, что автобусный донат был бы очень целесообразным.

"Мы поддерживаем Украину с первого дня, когда она столкнулась с нападением России – то ли гуманитарной, медицинской, финансовой помощью или, как сейчас, поставкой транспортных средств. И мы будем это делать и в дальнейшем, потому что, к сожалению, конфликт еще продолжается", – заверил украинцев мэр Праги Богуслав Свобода.

Передача транспортных средств состоялась через некоммерческую организацию "Люди в беде", которая является важным поставщиком и распространителем не только гуманитарной помощи в Украине, но и помощи для восстановления разрушенной войной страны. Поэтому People In Need сотрудничает в административном обеспечении всего мероприятия, помогает мониторить ситуацию в Украине и контролирует передачу транспортных средств в обоих городах.

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Украинская сторона обеспечивает перевозку транспортных средств за собственные средства.

"В дополнение к сегодняшним пяти автобусам, Прага уже передала сотни обогревателей, электростанций, трамваев, машин скорой помощи и спасательных машин, продуктовых наборов, а также медицинских товаров. Мы сотрудничаем с ЮНИСЕФ, чтобы помочь детям и их семьям, и инвестируем в программы улучшения интеграции беженцев, проживающих в Праге. Спасибо всем жителям Праги за солидарность и человечность. Благодаря прямой помощи мы также защищаемся от конфликта", – добавляет первый заместитель городского головы столицы в сфере транспорта и председатель наблюдательного совета DPP Зденек Гржиб.

С момента вторжения России в Украину DPP передала украинским городским автопаркам 31 транспортное средство. Самый большой транш подвижного состава в 2022 году получил Харьков, которому передано 15 трамваев T6A5, 5 трамваев T3SUCS, один автобус Karosa B951 и один сочлененный Irisbus Citelis 18M.

Кстати, Николаев также не забыли. В прошлом году городскому транспортному предприятию было подарено два автобуса Irisbus Crossway LE 12.8M и два троллейбуса Renault. Сейчас с началом весны украинской столице корабелов отправлено еще три пассажирские машины.

Фото: Václav Holič, DPP