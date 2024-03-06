Шкільний автопарк Тернопільщини виріс відразу на вісім автобусів, придбаних в Україні за підтримки чеських платників податків.

Благодійна громадська організація "Ветерани Патріотам" за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки спільно з Генеральним консульством цієї держави у Львові долучилися до реалізації проєкту "Шкільні автобуси для Тернопільської області". Благодійники за попередньою домовленістю з консульством підшукали, купили й пригнали автобуси, а дипломатичне відомство профінансувало покупку.

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Пасажирські машини великої місткості не нові, їх викуплено в українських перевізників і вже перереєстровано на шкільні заклади освіти. Тепер автобуси, як повідомляє Тернопільська ОВА, використовуватимуть задля комфортного та безпечного доїзду школярів до навчальних закладів.

Нині шкільний автопарк області налічує 198 одиниць транспорту. За спеціально розробленими маршрутами та графіком руху вони доставляють на навчання понад 13 тисяч школярів. Подаровані автобуси замінять машини, які вже вичерпали свій ресурс.

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У нинішньому транші пасажирські машини різних виробників, моделей та років випуску. На офіційних зображеннях, помічено автобуси великої місткості марки MAN, Neoplan, Nissan Atleon та інших світових брендів.

Скажімо, модель MAN SL 202 у колі перевізників називають автобусом-довгожителем. Попри те, що виробник його вже давно не випускає, ці машини й понині подекуди ходять в Європі, але в основному їх викупили перевізники України, Молдови, Грузії, Казахстану та Білорусі.

Пасажирська машина міського виконання SL 202 має SL 202 11,8-літровий дизельний двигун (238 к.с.) та салон на 37 посадкових місць.

Керівництво області подякувало дипломатичному відомству Чехії та особисто Генеральному консулу за вагомий внесок у розвиток українсько-чеського співробітництва та надану гуманітарну і фінансову допомогу в забезпеченні освітніх закладів Тернопільщини транспортом.

Фото: Тернопільська ОВА