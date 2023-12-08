У столиці Петриківського розпису селищі Петриківка, що на Дніпропетровщині, з нагоди 10-річчя внесення барвистого орнаменту до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, розписали квітастим малюнком 11 автобусів та один трактор.

Такого Петриківського розпису Україна ще не знала. Це досягнення записано в Книгу національних рекордів. Та найкращу перемогу тут отримали діти – усі 11 шкільних автобусів тепер мають неперевершений мальовничий колорит: український орнамент ручного розпису.

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За словами заступника начальника Дніпропетровської ОВА Ірини Грицай, гарні малюнки на транспорті "це не тільки популяризація Петриківського розпису, це справжня візитівка держави".

Зупинився на АЗК, заправив авто, випив кави. Цей ритуал увійшов у наше життя завдяки WOG, який першим запровадив культуру кавування на АЗК.

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Це вже 11 за відліком національний рекорд майстрів Петриківського розпису. До цього були найдовший орнамент на бетонній стіні, наймасовіший бодіарт, наймасштабніший майстер-клас, найдовша розмальована стрічка, кочерга, ложка, найбільша тарілка.

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Над нинішнім рекордом з нагоди 10-річного ювілею внесення орнаменту до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО працювали 13 тамтешніх народних майстрів. Орнамент наносили у ті часи, коли шкільні автобуси були вільні від графіка розвезення учнів.

Робота над квітчастим малюнком в національних кольорах (різні відтінки синього по жовтому тлі кузова, хоча були автобуси й білого кольору) тривала протягом тижня. Цей витвір майстрині присвятили захисникам, які захищаючи від ворога не тільки Україну, але і її національну ідентичність.

"Ми використовували традиційні орнаменти. Класичну цибулинку, калинку, ромашку. Візерунок не змиється. Він нанесений спеціальною фарбою, а зверху вкритий лаком. Тож буде триматися довго", – розповіла художниця Алла Гаврилова.

Фото: Петриківська громада/ Дніпропетровська ОВА