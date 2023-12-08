В столице Петриковской росписи поселке Петриковка, что на Днепропетровщине, по случаю 10-летия внесения красочного орнамента в нематериальное наследие ЮНЕСКО, расписали цветистым рисунком 11 автобусов и один трактор.

Такой Петриковской росписи Украина еще не знала. Это достижение записано в Книгу национальных рекордов. И лучшую победу здесь получили дети – все 11 школьных автобусов теперь имеют непревзойденный живописный колорит: украинский орнамент ручной росписи.

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По словам заместителя начальника Днепропетровской ОГА Ирины Грицай, красивые рисунки на транспорте "это не только популяризация Петриковской росписи, это настоящая визитная карточка государства".

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Это уже 11 по счету национальный рекорд мастеров Петриковской росписи. До этого были самый длинный орнамент на бетонной стене, самый массовый бодиарт, самый масштабный мастер-класс, самая длинная разрисованная лента, кочерга, ложка, самая большая тарелка.

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Над нынешним рекордом по случаю 10-летнего юбилея внесения орнамента в нематериальное наследие ЮНЕСКО работали 13 местных народных мастеров. Орнамент наносили в те времена, когда школьные автобусы были свободны от графика развозки учеников.

Работа над цветочным рисунком в национальных цветах (различные оттенки синего по желтом фоне кузова, хотя были автобусы и белого цвета) продолжалась в течение недели. Это произведение мастерицы посвятили украинским воинам, которые защищают от врага не только Украину, но и ее национальную идентичность.

"Мы использовали традиционные орнаменты. Классическую луковицу, калинку, ромашку. Узор не смоется. Он нанесен специальной краской, а сверху покрыт лаком. Поэтому будет держаться долго", – рассказала художница Алла Гаврилова.

Фото: Петриковская громада / Днепропетровская ОВА