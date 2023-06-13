Государственное бюро расследований передало ранее арестованные машины стоимостью более 1 млн. долларов США.

Сотрудники ДБР передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины 17 автомобилей, арестованных у родственников Медведчука и Козака. Стоимость транспортных средств составляет 1,1 млн. долларов США.

В частности, передано 12 грузовиков-самосвалов Volvo и Scania, автокран на базе КамАЗа, микроавтобус Mercedes-Benz, фургон Peugeot и два внедорожника – Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruise Prado.

Кстати говоря партия Land Rover Defender передана из Литвы для ВСУ

Эти средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии России против Украины. Они также являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

По ходатайству ДБР в апреле прошлого года на эти автомобили был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины).

Теперь работники ДБР добились, чтобы имущество сторонников России попало в ВСУ и помогало нашим защитникам в борьбе с врагом.