Державне бюро розслідувань передало раніше арештовані машини вартістю понад 1 млн доларів США.

Працівники ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн доларів США.

Зокрема, передано 12 вантажівок-самоскидів Volvo та Scania, автокран на базі КамАЗу, мікроавтобус Mercedes-Benz, фургон Peugeot та два позашляховики – Mitsubishi Pajero Sport та Toyota Land Cruise Prado.

До речі партія Land Rover Defender передана з Литви для ЗСУ

Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

За клопотанням ДБР у квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).

Тепер працівники ДБР домоглися, щоб майно прихильників росії потрапило до ЗСУ і допомагало наших захисникам у боротьбі з ворогом.