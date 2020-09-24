Власть солнечного штата решительно взялась за борьбу с климатическими изменениями. В остальных штатах все еще популярны большие и "грязные" пикапы.

Калифорния уже давно является лидером в США по стандартам экономии топлива и уровнем электрификации транспорта. А теперь чиновники решили полностью запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, начиная с 2035 года. Такое распоряжение обнародовал офис губернатора штата Гэвина Ньюсома.

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Приказ губернатора Ньюсома требует, чтобы все новые пассажирские транспортные средства, которые будут продаваться в штате, начиная с 2035 года, имели нулевые выбросы. Кроме того, к эксплуатации всех средних и тяжелых транспортных средств также выдвигается требование – достижение норм нулевых выбросов до 2045 года.

"Это самый эффективный шаг, который наше государство может сделать для борьбы с изменением климата", – сказал губернатор Ньюсом. "На протяжении многих десятилетий мы позволяли автомобилям загрязнять воздух, которым дышат наши дети и семьи. Калифорнийцам не следует беспокоиться о том, что наши машины вызывают у детей астму. Наши машины не должны ухудшать последствия от пожаров и увеличивать количество дней наполненных задымленным воздухом. Автомобили не должны ускорять таяние ледников или поднимать уровень моря, угрожая нашим заветным пляжам и побережьям".

Калифорния – крупнейший автомобильный рынок в США, на который приходится чуть более 11 процентов всех продаж новых автомобилей в 2019 году. На автомобили с ДВС пока приходится около 50 процентов выбросов парниковых газов в Калифорнии. Новое постановление позволит уменьшить этот показатель по крайней мере до 35 процентов, а также примерно на 80 процентов улучшить показатели выбросов оксидов азота.

Калифорния является первым штатом в США, который объявил о запланированном в будущем запрете продажи транспортных средств, работающих на нефтепродуктах. Штат присоединился к 15 странам, включая Германию, Францию, Канаду и Израиль, которые уже взяли на себя обязательства сделать то же самое.