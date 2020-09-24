Влада сонячного штату рішуче взялась за боротьбу з кліматичними змінами. У решті штатів все ще популярні великі й "брудні" пікапи.

Каліфорнія вже давно є лідером у США за стандартами економії пального та рівнем електрифікації транспорту. А тепер чиновники вирішили повністю заборонити продаж автомобілів із двигунами внутрішнього згорання, починаючи з 2035 року. Таке розпорядження оприлюднив офіс губернатора штату Гевіна Ньюсома.

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Наказ губернатора Ньюсома вимагає, щоб усі нові пасажирські транспортні засоби, які продаватимуться у штаті, починаючи з 2035 року, мали нульові викиди. Крім того, до експлуатації всіх середніх і важких транспортних засобів також висувається вимога – досягнення норм нульових викидів до 2045 року.

“Це найефективніший крок, який наша держава може зробити для боротьби зі зміною клімату”, – сказав губернатор Ньюсом. “Протягом багатьох десятиліть ми дозволяли автомобілям забруднювати повітря, яким дихають наші діти та сім'ї. Каліфорнійцям не слід турбуватися про те, що наші машини спричиняють у дітей астму. Наші машини не повинні погіршувати пожежі і створювати більше днів наповнених задимленим повітрям. Автомобілі не повинні прискорювати танення льодовиків або піднімати рівень моря, загрожуючи нашим заповітним пляжам і узбережжям”.

Каліфорнія – найбільший автомобільний ринок у США, на який припадає трохи більше 11 відсотків усіх продажів нових автомобілів у 2019 році. На автомобілі з ДВЗ наразі припадає близько 50 відсотків викидів парникових газів в Каліфорнії. Нова постанова дозволить зменшити цей показник принаймі до 35 відсотків, а також приблизно на 80 відсотків покращити показники викидів оксидів азоту.

Каліфорнія є першим штатом в США, який оголосив про заплановану в майбутньому заборону продажу транспортних засобів, що працюють на нафтопродуктах. Штат приєднався до 15 країн, включаючи Німеччину, Францію, Канаду та Ізраїль, які вже взяли на себе зобов'язання зробити те саме.