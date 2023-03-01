Исследование JD. Power показывает, что владельцы электромобилей удовлетворены больше новым пикапом Rivian R1T, чем моделями Tesla.

Американская аналитическая компания JD Power опубликовала свое ежегодное исследование опыта владения электромобилем в США. В этом году оно отражает удовольствие от владения электромобилем не только из-за специфических свойств (например, запас хода), но и обычных – стиль, удобство, качество и т.д.

Нынешний рейтинг отметился тем, что пикап Rivian R1T получил лучший рейтинг среди премиальных электромобилей, потеснив лидера 2022 года Tesla Model 3.

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Каждый год компания JD Power публикует исследование опыта владения электромобилем в США (EVX).

За последние два года исследование проводилось через приложение для водителей электромобилей и исследовательскую компанию PlugShare. Владельцы оценивали BEV и PHEV как в премиальном, так и сегментах массового рынка автомобилей. Ведущим премиальным BEV от JD Power в 2022 году стала Tesla Model 3, к которой присоединился Kia Niro EV как модель массового рынка с самым высоким рейтингом.

Однако в этом году JD Power сообщает о новом электромобиле премиум-класса с высокой удовлетворенностью потребителей.

Вот данные за 2023 год:

Согласно исследованию JD Power за 2023 год, Rivian R1T и MINI Cooper Electric имеют самый высокий уровень удовлетворенности владельцев среди электромобилей премиум-класса и массового рынка соответственно. R1T занял самый высокий рейтинг в семи из 10 категорий исследования, набрав 794 балла (из 1000). Второй стала Tesla Model 3, набрав 759 баллов.

Электрический MINI набрал 782 балла, за ним следуют Kia EV6 (762) и Mustang Mach-E (742).

Обобщая все три года исследования, JD Power отмечает, что удовлетворенность потребителей электромобилями премиум-класса в среднем составляет 756 баллов, в то время как транспортными средствами массового рынка – 730.

Наибольшими препятствиями для удовлетворенности клиентов электромобилей премиум-класса является скрипы в салоне, в то время как информационно развлекательная система остается наибольшей жалобой для владельцев BEV массового рынка третий год подряд.

По сравнению с 2022 годом количество новых владельцев BEV выросло на 11%, а массовые электромобили распространяются быстрее моделей премиум-класса. Эти клиенты отмечают снижение эксплуатационных расходов и налоговых льгот как главную причину приобретения своего первого электромобиля, в то время как ездовые характеристики остаются основной причиной для впервые покупающих премиальный BEV.

Об исследовании

JD Power утверждает, что клиентами исследования были 7073 владельца BEV и PHEV 2022 и 2023 модельного года, которые были опрошены с августа по декабрь 2022 года.

JD Power – это американская компания по анализу потребителей, основанная в конце 1960-х годов, использующая большие данные и искусственный интеллект для детальной оценки взаимодействия потребителей и тенденций во многих отраслях, в частности в автомобильной промышленности, финансовых услугах, здравоохранении, страховании, технологиях и СМИ.