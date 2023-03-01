Дослідження J.D. Power показує, що власники електромобілів задоволені більше новим пікапом Rivian R1T, аніж моделями Tesla.

Американська аналітична компанія J.D. Power опублікувала своє щорічне дослідження досвіду володіння електромобілем у США. Цьогоріч воно відображає задоволення від володіння електромобілем не лише через специфічні властивості (наприклад, запас ходу), але й звичайні – стиль, зручність, якість тощо.

Нинішній рейтинг відзначився тим, що пікап Rivian R1T отримав найкращий рейтинг серед преміальних електромобілів, потіснивши лідера 2022 року, Tesla Model 3.

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Щороку компанія J.D. Power публікує дослідження досвіду володіння електромобілем у США (EVX).

Протягом останніх двох років дослідження проводилося через додаток для водіїв електромобілів і дослідницьку компанію PlugShare. Власники оцінювали BEV і PHEV як у преміальному, так і в сегментах масового ринку автомобілів. Провідним преміальним BEV від J.D. Power у 2022 році стала Tesla Model 3, до якої приєднався Kia Niro EV як модель масового ринку з найвищим рейтингом.

Однак цього року J.D. Power повідомляє про новий електромобіль преміум-класу з найвищою задоволеністю споживачів.

Ось дані за 2023 рік:

Згідно з дослідженням J. D. Power за 2023 рік, Rivian R1T і MINI Cooper Electric мають найвищий рівень задоволеності власників серед електромобілів преміум-класу та масового ринку відповідно. R1T посів найвищий рейтинг у семи з 10 категорій дослідження, набравши 794 бали (з 1000). Другою стала Tesla Model 3, набравши 759 балів.

Електричний MINI набрав 782 бали, за ним йдуть Kia EV6 (762) і Mustang Mach-E (742).

Узагальнюючи всі три роки дослідження, J.D. Power зазначає, що задоволеність споживачів електромобілями преміум-класу в середньому становить 756 балів, тоді як транспортними засобами масового ринку – 730.

Найбільшими перешкодами для задоволеності клієнтів електромобілів преміум-класу є скрипи в салоні, тоді як інформаційно-розважальна система залишається найбільшою скаргою для власників BEV масового ринку третій рік поспіль.

У порівнянні з 2022 роком кількість нових власників BEV зросла на 11%, а масові електромобілі поширюються швидше, ніж моделі преміум-класу. Ці клієнти відзначають зниження експлуатаційних витрат і податкових пільг як головну причину придбання свого першого електромобіля, тоді як їздові характеристики залишаються основною причиною для тих, хто вперше купує преміальний BEV.

Про дослідження

J.D. Power стверджує, що клієнтами дослідження були 7073 власники BEV і PHEV 2022 і 2023 модельного року, які були опитані з серпня по грудень 2022 року.

J.D. Power – це американська компанія з аналізу споживачів, заснована наприкінці 1960-х років, яка використовує великі дані та штучний інтелект для детальної оцінки взаємодії споживачів і тенденцій у багатьох галузях, зокрема в автомобільній промисловості, фінансових послугах, охороні здоров’я, страхуванні, технологіях і ЗМІ.