Производитель суперкаров из США за 12 лет выпустил только 7 автомобилей, один из которых достанется покупателю фирмы в качестве бонуса.

На сайте Loopnet.com появилось объявление о продаже американского производителя суперкаров Falcon Motorsport. Бренд продают со всеми авторскими правами, разработками и даже одним их собранных суперкаров Falcon F7. Все вместе обойдется покупателю в 675 тысяч долларов.

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Компания Falcon Motorsport была основана в 2009 году автомобильным дизайнером и инженером Джеффом Лемке. производство базируется в городе Холли, штат Мичиган. Лемке стремился создать "национальный суперкар" для конкуренции с Ferrari. Первый автомобиль марки – Falcon F7, был представлен в 2012 году. Однако покупателей он не слишком заинтересовал, и с тех пор было выпущено всего семь машин.

В объявлении о продаже указано, что покупатель получит авторские права, логотипы, слоганы, товарные знаки, ноу-хау, коммерческие секреты, формулы, изобретения, технические данные, электронные базы данных и чертежи Falcon Motorsport, а также инструменты, пресс-формы, списки материалов и другие вещи, необходимые для производства. Упоминается также лицензия на производство автомобилей и один экземпляр Falcon F7.

Фото: Falcon F7 / Falcon Motorsport

Примечательно, что один только автомобиль оценивался производителем в 250 тысяч долларов, поэтому указанная стоимость кажется чрезвычайно заниженной. Впрочем, один из существующих экземпляров, выпущенных в 2014 году, в начале марта этого года продавался значительно дешевле – за 75 тысяч долларов. Портал Jalopnik отмечает, что объявление может быть сформулирован некорректно, и речь идет не о продаже марки "под ключ", а о коммерческой недвижимости Falcon Motorsport, а именно здании и оборудовании.

Непосредственно Falcon F7 – это суперкар с 7-литровым мотором Chevrolet, форсированный до нескольких версий от 620 до 1100 лошадиных сил. Ускорение от 0 до 100 километров в час автомобиль в топовом исполнении выполняет менее чем за три секунды.