Виробник суперкарів зі США за 12 років випустив лише 7 автомобілів, один з яких дістанеться покупцю фірми у якості бонуса.

На сайті Loopnet.com з'явилося оголошення про продаж американського виробника суперкарів Falcon Motorsport. Бренд продають з усіма авторськими правами, розробками і навіть одним їх зібраних суперкарів Falcon F7. Усе разом обійдеться покупцю у 675 тисяч доларів.

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Компанія Falcon Motorsport була заснована у 2009 році автомобільним дизайнером і інженером Джефом Лемке. виробництво базується у місті Холлі, штат Мічиган. Лемке прагнув створити “національний суперкар” для конкуренції з Ferrari. Перший автомобіль марки – Falcon F7, був представлений у 2012 році. Однак покупців він не надто зацікавив, оскільки з того часу було випущено лише сім машин.

В оголошенні про продаж вказано, що покупець отримає авторські права, логотипи, слогани, товарні знаки, ноу-хау, комерційні секрети, формули, винаходи, технічні дані, електронні бази даних і креслення Falcon Motorsport, а також інструменти, прес-форми, списки матеріалів та інші речі, необхідні для виробництва. Згадується також ліцензія на виробництво автомобілів і один примірник Falcon F7.

Фото: Falcon F7 / Falcon Motorsport

Примітно, що один лише автомобіль оцінювався виробником у 250 тисяч доларів, тому вказана вартість здається надзвичайно заниженою. Втім, один з існуючих примірників, випущених у 2014 році, на початку березня цього року продавався значно дешевше – за 75 тисяч доларів. Портал Jalopnik зазначає, що оголошення може бути сформульовано некоректно, і мова йде не про продаж марки “під ключ”, а про комерційну нерухомість Falcon Motorsport, а саме будівлі та обладнання.

Безпосередньо Falcon F7 – це суперкар з 7-літровим мотором Chevrolet, форсований до кількох версій від 620 до 1100 кінських сил. Прискорення від 0 до 100 кілометрів на годину автомобіль у топовому виконанні виконує менш, ніж за три секунди.