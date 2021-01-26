Японская фирма Bride, специализирующаяся на производстве сидений для автоспорта, представила кресло-качалку под названием Emperor (Император). Его можно сделать самостоятельно, приобретя деревянную основу за 69 000 иен (18 700 гривен) и приладив спортивное сиденье.

Bride Emperor представляет собой набор деревянных основ для кресел-качалок. При разработке продукта инженеры пытались найти идеальный баланс, чтобы пользователь кресла смог расслабиться с максимальным комфортом, после тяжелого рабочего дня.

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Деревянные основы для кресел-качалок изготавливаются вручную мастером деревообработки Woodwork Den из города Айдзу, в префектуре Судзуока. Каждое основание кресла-качалки создается на заказ и компания Bride размещает для клиентов специальный заказ в зависимости от типа кресла, которое у них уже есть.

Основы изготавливают из дубовой древесины вручную, поэтому объем заказов ограничен примерно 10 единицами в месяц. Первые заказчики начнут получать деревянные основы с 1-го февраля. Стоимость деревянной подставки от Bride составляет 69 000 иен.

Фото: кресло-качалка Bride Emperor / Rojak Daily