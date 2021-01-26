Японська фірма Bride, що спеціалізується на виробництві сидінь для автоспорту, представила крісло-гойдалку під назвою Emperor (Імператор). Його можна зробити самостійно, придбавши дерев'яну основу за 69 000 ієн (18 700 гривень) та приладнавши спортивне сидіння.

Bride Emperor являє собою набір дерев'яних основ для крісел-качалок. При розробці продукту інженери намагалися знайти ідеальний баланс, щоб користувач крісла зміг розслабитися з максимальним комфортом, після важкого робочого дня.

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Дерев’яні основи для крісел-гойдалок виготовляються вручну майстром деревообробки Woodwork Den з міста Айдзу, у префектурі Судзуока. Кожна основа крісла-гойдалки створюється на замовлення, і компанія Bride розміщує для клієнтів спеціальне замовлення, залежно від типу крісла, яке них вже є.

Основи виготовляють з дубової деревини вручну, тому обсяг замовлень обмежений приблизно 10 одиницями на місяць. Перші замовники почнуть отримувати дерев’яні основи з 1-го лютого. Вартість дерев'яної підставки від Bride становить 69 000 ієн.

Фото: крісло-гойдалка Bride Emperor / Rojak Daily