За годы независимости в Украине работало более десятка автомобильных заводов. В лучшие времена они выпускали до половины проданных в стране авто.

Запорожский автозавод (ЗАЗ)

Запорожский автомобилестроительный завод – старейший завод страны, на его территории еще в 1863 году производили сельскохозяйственную технику. При советской власти он работал сначала как комбайновый завод "Коммунар" (с 1923 года), а затем и автомобильный – с 1960 года. Изготавливал автомобили "Запорожец", "Таврия" и "Славута" собственной разработки. С 1998 года после создания совместного предприятия с корейским концерном Daewoo и приобретением завода корпорацией "УкрАВТО" выпускал полномасштабным методом автомобили под собственным брендом ЗАЗ – Lanos, Vida, Forza. Также за время работы в разные годы здесь выпускали ВАЗы, Opel, Chevrolet, Chery, а на филиале в Ильичевске (ныне Черноморск) – даже Mercedes-Benz (крупноузловая сборка). В состав ЗАЗ также входит Мелитопольский моторный завод, где изготавливали двигатели, а позже – автобусы IVAN и ZAZ. Сейчас мощности полномасштабного производства не задействованы, в нескольких цехах ведется крупноузловая сборка Lada, Renault, Kia.

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КрАЗ

Старейший производитель грузовиков был создан еще в 1958 году на базе бывшего комбайнового завода. Его специализация тяжелых грузовиков сохранилась до сих пор. Наибольшее количество машин – около 30 тысяч в год – он выпустил в 1986 году. В начале 2000-ых завод перешел в банковскую группу "Финансы и Кредит". Сейчас завод находится в тяжелом финансовом положении, выпускает устаревшие грузовики для тяжелых дорожных условий и для армии, точное количество выпущенных автомобилей засекречена.

Луцкий автозавод

С Луцкого ремонтного завода, который работал с 1955 года, в 1966 году создан Луцкий автомобильный завод. Он выпускал внедорожники ЛуАЗ-969 и ЛуАЗ-969М (позже – ЛуАЗ-1302), которых в лучшие времена производили 16,5 тысячи в год. С 2000 года перешел в собственность концерна "Укрпроминвест" (позже – Корпорация "Богдан"), после чего там начали изготавливать автомобили Kia, Hyundai, ВАЗ, УАЗ. Однако с 2005 года производство легковых авто перенесли в Черкассы, а в Луцке решили производить автобусы и троллейбусы и переименовать предприятие в "Автосборочный завод № 1" Корпорации "Богдан". Сейчас на нем производят автобусы нескольких классов, троллейбусы, изготовлены первые электробусы.

КрымАвтоГАЗ

Симферопольское предприятие "Крымавтогаз" было создано в 1989 году как авторемонтное предприятие продукции завода ГАЗ. А уже в 1995 году там начали собирать "Волги" и "Газели". Конечно, методом крупноузловой сборки, хотя здесь устанавливали даже дизельные двигатели: на "Газели" – от IVECO, VM и Peugeot, на "Волги" – от Rover и Toyota. Такие автомобили экспортировали, в 2000 году здесь выпустили 11 тысяч машин. Завод активно развивался, сюда закупили и начали устанавливать окрасочное оборудование Haden мощностью 44 тысячи кузовов в год. Но предприятие задолжало много денег и его выкупил российский "АвтоГАЗ". Запустить покрасочный цех так и не удалось, и со временем его разворовали. В конце концов это же произошло со всем предприятием. Сегодня предприятие с аналогичным названием в Симферополе занимается установкой и обслуживанием газобаллонного оборудования.

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Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ)

На базе цеха авторемонтного цеха в Кременчуге в 1995 году создано совместное предприятие с ГАЗом по выпуску "Волг" и "Газелей". В то время импорт этих авто облагался акцизом, а произведенных в Украине – нет. Поэтому крупноузловая сборка была такой популярной. Кременчугским автосборочным заводом он стал в 2001 году, когда его выкупила корпорация "АИС". После чего начал собирать УАЗы, корейские Ssang Yong, китайские FAW, Geely, Great Wall. Максимальное количество выпущенных авто – около 9 тысяч в 2013 году. Затем сборка стала невыгодной, и завод постепенно приходил в упадок. Сейчас он выпускает тракторы из китайских комплектующих.

Херсонский автосборочный завод Анто-Рус

С 2001 года сборочное предприятие в Херсоне начало выпускать ВАЗы – моделей 2106, 2104, 2107, 2109 и тому подобное. Но с 2004 года завод сменил профиль и начал производить автобусы. В 2014 году китайская корпорация DongFeng приобрела все активы компании АнтоРус, однако полноценное производство так и не заработало.

Еврокар

Завод по производству автомобилей Skoda находится в селе Соломоново Закарпатской области, рядом с западной границей Украины. Созданный в 2001 году, входит в группу компаний "Атолл-Холдинг". Занимается крупноузловой сборкой автомобилей Skoda, хотя ранее собирал и другие автомобили концерна VAG – Audi, Volkswagen, SEAT. В 2008 году было выпущено 35,8 тысячи автомобилей этих брендов. На заводе установлено сварочное и лакокрасочное оборудование мощностью 50 тысяч авто в год, но оно не работает из-за гораздо более низкого спроса на Skoda для украинского рынка.

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Черкасский автозавод "Богдан"

Построенный с нуля автомобильный завод был открыт в 2008 году. Он выпускал две модели ВАЗ (под брендом Богдан 2110 и 2111) и три – Hyundai (Tucson, Elantra, Accent). На заводе были по два цеха сварки кузовов и сборки, а также покрасочный цех. Мощность предприятия достигала 120 тысяч авто в год. Однако из-за экономического кризиса он так и не вышел на проектную мощность. В 2013 году начал собирать китайские JAC. С 2014 завод переориентировали на выпуск военной техники, различные автомобили для Вооруженных сил выпускали на базе Great Wall, Hyundai и МАЗ. Однако вскоре завод закрыли и объявили о банкротстве.

Автобусные и другие заводы

Кроме предприятий по производству легковых и грузовых автомобилей, в Украине работают заводы по производству автобусов – Черкасский автобус (производит городские автобусы “АТАМАН”), Часовоярский (городские "Рута"), Бориспольский (городские и пригородные "Эталон"). Также в Украине переоборудуют автомобили в скорую помощь, бронированные, полицейские.

Резюме Авто24

За 30 лет Независимости в Украине работало десяток автозаводов, но большинство из них собирало их крупноузловым методом, чтобы уменьшить налоги с импорта. Как только налоговая политика государства менялась, производство становилось убыточным – выгодней импортировать готовые автомобили. Ни один автозавод за 30 лет не выпустил действительно собственного автомобиля, что в эпоху глобализации автомобилестроения и неудивительно. Зато несколько соседей нашего государства за это время создали мощную автомобильную промышленность путем привлечения инвестиций глобальными автоконцернами. Впрочем, в Украине активно развивается производство автомобильных комплектующих, требующих много ручного труда.