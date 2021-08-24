За роки незалежності в різних куточках України створювали і закривали кілька автомобільних заводів. Також працювали автозаводи, створені за радянських часів. Яка їх історія?

Запорізький автозавод (ЗАЗ)

Запорізький автомобілебудівний завод – найстаріший завод країни, на його території ще у 1863 році виробляли сільськогосподарську техніку. За радянської влади він працював спочатку як комбайновий як завод "Комунар" (з 1923 року), а потім і автомобільний – з 1960 року. Виготовляв автомобілі "Запорожець", "Таврія" та "Славута" власної розробки. З 1998 року зі створенням спільного підприємства з корейським концерном Daewoo та придбанням заводу корпорацією "УкрАВТО" випускав повномасштабним методом автомобілі під власним брендом ЗАЗ – Lanos, Vida, Forza. Також за час роботи у різні роки тут випускали ВАЗи, Opel, Chevrolet, Chery, а на філіалі в Іллічівську (зараз Чорноморськ) – навіть Mercedes-Benz (великовузлове складання). До складу ЗАЗ також входить Мелітопольский моторний завод, де виготовляли двигуни та автобуси IVAN та ZAZ. Зараз потужності повномасштабного виробництва не задіяні, в кількох цехах ведеться великовузлове складання Lada, Renault, Kia.

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КрАЗ

Найстаріший виробник вантажівок був створений ще у 1958 році на базі колишнього комбайнового заводу. Його спеціалізація важких вантажівок збереглась і досі. Найбільшу кількість авто – близько 30 тисяч на рік – він випустив у 1986 році. На початку 2000-их завод перейшов в банківську групу "Фінанси і Кредит". Зараз завод перебуває у важкому фінансовому становищі, хоча випускає застарілі вантажівки для важких дорожніх умов та для армії, точна кількість випущених авто засекречена.

Луцький автозавод

З Луцького ремонтного заводу, який працював з 1955 року, у 1966 році створено Луцький автомобільний завод. Він випускав позашляховики ЛуАЗ-969 та ЛуАЗ-969М (пізніше – ЛуАЗ-1302), яких в найкращі часи виробляли 16,5 тисяч на рік. З 2000 року перейшов у власність концерну "Укрпромінвест" (пізніше – Корпорація "Богдан"), після чого там почали виготовляти автомобілі Kia, Hyundai, ВАЗ, УАЗ. Однак з 2005 року виробництво легкових авто перенесли в Черкаси, а у Луцьку вирішили виробляти автобуси та тролейбуси і перейменувати підприємство на "Автоскладальний завод № 1" Корпорації Богдан". Зараз на ньому виробляють автобуси кількох класів, тролейбуси, виготовлено перші електробуси.

КримАвтоГАЗ

Сімферопольське підприємство "КримАвтоГАЗ" було створено в 1989 році як авторемонтне підприємство продукції заводу ГАЗ. А вже у 1995 році там почали складати "Волги" та "Газелі". Складання було великовузловим, однак тут встановлювали навіть дизельні двигуни: на "Газелі" – від IVECO, VM та Peugeot, на "Волги" – від Rover та Toyota. Такі авто експортували, в 2000 році тут випустили 11 тисяч авто. Завод активно розвивався, сюди закупили та почали встановлювати фарбувальне обладнання Haden потужністю 44 тисячі кузовів на рік. Але підприємство заборгувало багато грошей і його викупив російський "АвтоГАЗ". Запустити фарбувальний цех так і не вдалось, і з часом його розікрали. Врешті-решт це ж сталося з усім підприємством. Сьогодні підприємство з аналогічною назвою у Сімферополі займається встановленням та обслуговуванням газобалонного обладнання.

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Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ)

На базі цеху авторемонтного цеху в Кременчуці у 1995 році створено спільне підприємство з ГАЗом з випуску "Волг" та "Газелей". В той час імпорт цих авто обкладався акцизом, а вироблених в Україні – ні. Тому великовузлове складання було таким популярним. Кременчуцьким автоскладальним заводом він став у 2001 році, коли його викупила корпорація "АІС". Після чого почав складати УАЗи, корейські Ssang Yong, китайські FAW, Geely, Great Wall. Максимальна кількість випущених авто – близько 9 тисяч в 2013 році. Потім складання стало невигідним, і завод поступово занепадав. Зараз він випускає трактори з китайських комплектуючих.

Херсонський автоскладальний завод Анто-Рус

З 2001 року складальне підприємство у Херсоні почало випускати ВАЗи – моделей 2106, 2104, 2107, 2109 тощо. Але з 2004 року завод змінив профіль та почав виробляти автобуси. У 2014 році китайська корпорація DongFeng придбала всі активи компанії АнтоРус, однак повноцінне виробництво так і не запрацювало.

Єврокар

Завод з виробництва автомобілів Skoda знаходиться в селі Соломоново Закарпатської області, поряд з західним кордоном України. Створений у 2001 році, входить в групу компаній "Атолл-Холдинг". Займається великовузловим складанням автомобілів Skoda, хоча раніше складав й інші авто концерну VAG – Audi, Volkswagen, SEAT. В 2008 році було випущено 35,8 тисяч автомобілів цих брендів. На заводі встановлено зварювальне та лакофарбове обладнання потужністю 50 тисяч авто на рік, але воно не працює через набагато нижчий попит на Skoda для українського ринку.

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Черкаський автозавод "Богдан"

Побудований з нуля автомобільний завод був відкритий у 2008 році. Він випускав дві моделі ВАЗ (під брендом Богдан 2110 та 2111) та три – Hyundai (Tucson, Elantra, Accent). На заводі були по два цехи зварювання кузовів та складання, а також фарбувальний цех. Потужність підприємства сягала 120 тисяч авто на рік. Однак через економічну кризу він так і не вийшов на проєктну потужність. В 2013 році почав складати китайські JAC. З 2014 завод переорієнтували на випуск військової техніки, різноманітні авто для Збройних сил випускали на базі Great Wall, Hyundai та МАЗ. Однак невдовзі завод закрили та оголосили про банкрутство.

Автобусні та інші заводи

Окрім заводів з виробництва легкових та вантажних автомобілів, в Україні працюють заводи з виробництва автобусів – Черкаський автобус (виготовляє міські автобуси "АТАМАН), Часовоярський (міські "Рута"), Бориспільський (міські та приміські "Еталон"). Також в Україні переобладнують автомобілі в швидкі, броньовані, поліцейські.

Резюме Авто24

За 30 років Незалежності в Україні працювало десяток автозаводів, але більшість з них складало їх великовузловим методом, щоб зменшити податки з імпорту. Як тільки-но податкова політика держави змінювалась, виробництво ставало збитковим – більш вигідно імпортувати готові автомобілі. Жоден автозавод за 30 років не випустив справді власного авто, що в епоху глобалізації автомобілебудування і не дивно. Натомість кілька сусідів нашої держави за цей час створили потужну автомобільну промисловість шляхом залучення інвестицій глобальними автоконцернами. Втім, в Україні активно розвивається виробництво автомобільних комплектуючих, які потребують багато ручної праці.