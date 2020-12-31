Легендарная американская марка люксовых автомобилей свою последнюю модель выпустила более 60 лет назад. Теперь Packard получил шанс на возвращение.

Сегодня статус люксового автомобильного бренда в США держит Cadillac, однако в 1920-30-х годах самым высоким стандартом американских машин считался Packard.

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Packard создавал одни из лучших автомобилей на планете, первым разработал макет V12, строя массивные купе, седаны и фаэтоны. После финансовых проблем, которые привели к слиянию с производителем автомобилей Studebaker, бренд вскоре прекратил свою деятельность.

Последний настоящий Packard – Caribbean – сошел с линии 25 июня 1956 года. Несмотря на то, что с тех пор о марке ничего не было слышно, идея возрождения бренда не раз фигурировала в СМИ.



Фото: Packard Twelve Concept / The Drive

В конце 90-х нынешние владельцы бренда Packard выпустили концепт Packard Twelve Concept – роскошный седан с V12 под капотом и противоречивым дизайном. Сейчас те же владельцы продают права на использование торговой марки Packard. Сколько стоит бренд Packard – владельцы раскроют только потенциальным покупателям.