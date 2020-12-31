Легендарна американська марка люксових автомобілів свою останню модель випустила більше 60 років тому. Тепер Packard отримав шанс на повернення.

Сьогодні статус люксового автомобільного бренду в США тримає Cadillac, однак у 1920-30-х роках найвищим стандартом американських машин вважався Packard.

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Packard створював одні з найкращих автомобілів на планеті, першим розробив макет V12, будуючи масивні купе, седани та фаетони. Після фінансових проблем, які призвели до злиття з виробником автомобілів Studebaker, бренд незабаром припинив свою діяльність.

Останній справжній Packard – Caribbean – зійшов з лінії 25 червня 1956 року. Незважаючи на те, що з тих пір про марку нічого не було чутно, ідея відродження бренду не раз фігурувала у ЗМІ.



Фото: Packard Twelve Concept / The Drive

Наприкінці 90-х нинішні власники бренду Packard випустили концепт Packard Twelve Concept – розкішний седан з V12 під капотом та суперечливим дизайном. Зараз ті самі власники продають права на використання торгової марки Packard. Скільки коштує бренд Packard – власники розкриють лише потенційним покупцям.