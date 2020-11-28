От работы электрооборудования зависит работа всего автомобиля, ведь при неисправности электрики автомобиль может потерять способность двигаться. Спрогнозировать такой отказ поможет вольтметр.

Автомобили давно уже стали настолько надежными, что конструкторы отказались от многих контрольных приборов. И пока машина молодая, это не вызывает у водителя проблем. Но когда у нее за плечами десяток-полтора лет, даже самые продуманные системы могут отказать.

Вольтметр, как и некоторые другие индикаторы, автопроизводители уже не ставят в панель приборов

И, вероятно, самое слабое место в неновой машины – ее электрооборудование. Периодический контроль напряжения в бортовой сети помогает спрогнозировать серьезные неприятности с бортовой энергетикой – и предотвратить их. Для этого нужен несложный прибор – вольтметр.

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Сегодня предлагается немало вариантов крепления вольтметров для автомобиля: в гнездо прикуривателя, сверху на торпедо, непосредственно в панель

Купить вольтметр для автомобиля сегодня не проблема, эти приборы предлагаются на разных площадках, от рынка-барахолки до интернет-магазинов. В техническом плане есть как минимум два варианта: либо старый добрый аналоговый прибор со стрелкой, либо современный электронный, с цифровой индикацией. Первые более надежные, вторые более удобны с точки зрения размещения в салоне.

Как установить вольтметр в салоне

Подключение должно обеспечивать измерение напряжения в сети, в том числе и когда все потребители отключены;

Прибор не обязательно располагать на виду, ведь контроль нужен лишь периодический;

Обязательно позаботьтесь, чтобы провода, идущие к вольтметру, были надежно защищены от повреждений и замыкания на массу автомобиля;

В идеале вольтметр должен быть подключен непосредственно к клеммам аккумулятора, ведь важнее всего контролировать напряжение именно на нем;

Самым удобным местом для подключения вольтметра обычно бывает розетка прикуривателя, и это вполне приемлемый вариант;

Если вы не уверены в том, что сможете безопасно подключить вольтметр, обратитесь к профессиональному электрику.

Стрелочные приборы порой кажутся старомодными, но с них легче считывать информацию

Как пользоваться вольтметром в машине

С помощью вольтметра можно делать выводы о состоянии аккумулятора, работе генератора и состоянии проводки на самых важных участках. Например, напряжение на клеммах аккумулятора при всех выключенных потребителях (так называемое напряжение разомкнутой цепи) должно составлять не менее 12,6 вольт. Если меньше – АКБ либо недозаряжена (надо подзарядить от стационарного устройства), либо нуждается в замене из-за возраста.

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Работу генератора проверить немного сложнее – нужно контролировать показания вольтметра на разных оборотах двигателя при максимальном количестве включенных потребителей. На оборотах холостого хода под нагрузкой напряжение может приближаться к напряжению аккумулятора (12,6 – 12,8), на средних оборотах желательно видеть стрелку прибора около 13,5 вольт.

В принципе, если вам не хочется с помощью вольтметра и вышеприведенных рекомендаций превратиться в такого себе бортинженера, посоветуем более простой вариант. Просто время от времени следите за показаниями прибора:

При заглушенном двигателе и всех выключенных потребителях энергии напряжение должно быть не ниже 12,6 В; При работающем двигателе и включенных фарах, обогреве стекла и стоп-сигналах показания должны укладываться в диапазон 12,8 – 14,5 В.

Если показания будут отличаться от указанных, обратитесь к электрику.

Вольтметры, которые выполнены более или менее профессионально, нуждаются в участии специалиста при инсталляции в автомобиль

В некоторых современных автомобилях в недрах меню борткомпьютера можно найти показания напряжения в бортовой сети. Также помогают следить за напряжением аккумулятора некоторые охранные системы с имеющих GSM-модуль для управления со смартфона. Конечно, если такие опции есть, то устанавливать дополнительный прибор не стоит.

Рекомендация Авто24

Для более или менее свежего автомобиля наличие вольтметра на борту необязательно. Но если вы покупаете себе в салон какой-то электронный девайс типа дополнительного термометра, тахометра или часов, имейте в виду, что иногда такие приборы имеют и функцию вольтметра. Поэтому не пожалейте денег на прибор именно с таким функционалом – доплата будет небольшой, а энергосистема автомобиля может постареть неожиданно.

НАПОМНИМ, ЧТО означают значки на панели приборов.