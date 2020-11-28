Від роботи електрообладнання залежить робота всього автомобіля, при несправності електрики автомобіль може втратити здатність рухатися. Спрогнозувати таку відмову допоможе вольтметр.

Автомобілі давно уже стали настільки надійними, що конструктори відмовилися від багатьох контрольних приладів. І поки машина молода, це не викликає у водія проблем. Але коли вона має за плечима десяток-півтора років, навіть найкращі системи можуть відмовити.

Вольтметр, як і деякі інші індикатори, автовиробники вже не ставлять у панель приладів

І, певно, найслабкіше місце ненової машини – її електрообладнання. Періодичний контроль напруги в бортовій мережі допомагає спрогнозувати серйозні неприємності з бортовою енергетикою – і запобігти їм. Для цього потрібен нескладний прилад – вольтметр.

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Сьогодні пропонується чимало варіантів кріплення вольтметрів для автомобіля: у гніздо підкурювача, зверху на торпедо, безпосередньо у панель

Придбати вольтметр для автомобіля сьогодні не проблема, ці прилади пропонуються на різних майданчиках, від ринку-барахолки до інтернет-магазинів. В технічному плані є як мінімум два варіанти: або старий добрий аналоговий прилад зі стрілкою, або сучасний електронний, з цифровою індикацією. Перші надійніші, другі більш зручні з точки зору розміщення у салоні.

Як встановити вольтметр в салоні

Підключення має забезпечувати вимірювання напруги в мережі, в тому числі і коли всі споживачі відключені;

Прилад не обов’язково розташовувати на виду, адже контроль потрібен лише періодичний;

Обов’язково подбайте, щоб дріт, який йде до вольтметра, був надійно захищений від пошкождень і замикання на масу автомобіля;

В ідеалі вольтметр має бути підключений безпосередньо до клем акумулятора, адже найважливіше контролювати напругу саме на ньому.

Найзручнішим місцем для підключення вольтметра зазвичай буває розетка підкурювача, і це цілком прийнятний варіант.

Якщо ви не впевнені у тому, що зможете безпечно підключити вольтметр, зверніться до професійного електрика.

Стрілочні прилади часом здаються старомодними, але з них легше зчитувати інформацію

Як користуватися вольтметром в машині

За допомогою вольтметра можна робити висновки про стан акумулятора, роботі генератора і стані проводки на найважливіших відрізках. Наприклад, напруга на клемах акумулятора при усіх вимкнених споживачах (так звана напруга розімкнутого ланцюга) має становити не менше 12,6 вольт. Якщо менше – АКБ або недозаряджена (треба підзарядити від стаціонарного пристрою), або потребує заміни через вік.

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Роботу генератора перевірити трохи складніше – потрібно контролювати показання вольтметра на різних обертах двигуна при максимальній кількості увімкнених споживачів. На обертах холостого ходу під навантаженням напруга може наближатися до напруги акумулятора (12,6 – 12,8), на середніх обертах бажано бачити стрілку приладу близько 13,5 вольт.

В принципі, якщо вам не хочеться за допомогою вольтметра і вищенаведених рекомендацій перетворитися на такого собі бортінженера, порадимо більш простий варіант. Просто час від часу слідкуйте за показаннями приладу:

При заглушеному двигуні і усіх вимкнених споживачах енергії напруга має бути не нижче 12,6 В; При працюючому двигуні і увімкнених фарах, обігріві скла і стоп-сигналах показання мають вкладатися у діапазон 12,8 – 14,5 В.

Якщо показання будуть відрізнятися від зазначених, зверніться до електрика.

Вольтметри, які виконані більш-менш професійно, потребують участі спеціаліста при інсталяції в автомобіль

В деяких сучасних автомобілях в надрах меню борткомп’ютера можна знайти показання напруги в бортовій мережі. Також допомагають слідкувати за напругою акумулятора деякі охоронні системи з тих, що мають GSM-модуль для керування зі смартфону. Звичайно, якщо такі опції є, то перейматися встановленням додаткового приладу не варто.

Рекомендація Авто24

Для більш-менш свіжого автомобіля наявність вольтметра на борту необов’язкова. Але якщо ви купуєте собі в салон електронний девайс типу додаткового термометра, тахометра або годинника, майте на увазі, що іноді такі прилади мають і функцію вольтметра. Тож не пошкодуйте грошей на прилад саме з таким функціоналом – доплата буде невеликою, а енергосистема автомобіля може постарішати несподівано.

НАГАДАЄМО, ЩО означають значки на панелі приладів.