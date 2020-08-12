Недавно в гараже белорусского лидера прописался Mercedes-Benz S600 Pullman Guard W222 за 1,4 миллиона евро, есть, как минимум, один современный Rolls-Royce и пара классических, но подавляющее большинство техники далеко от современного понимания "роскошного автомобиля".

Лимузин Mercedes-Benz S600 Pullman Guard W222 бронированный по стандарту VR9, то есть выдерживает попадание из автомата и снайперской винтовки и защищен от взрыва 15 килограмм тротила. Такой автомобиль есть у многих лидеров государств, а недавно появился у Александра Лукашенко.

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Однако это официальный автомобиль из государственного автопарка Лукашенко, а в его частной коллекции есть еще несколько интересных машин. Фото автомобилей появились в Telegram-канале nexta-tv, сообщает ТопЖир.

Фото: автопарк Лукашенко / Геннадий Можейко / ТопЖир

По слухам, Лукашенко владеет сразу тремя купе Rolls-Royce Phantom, один из которых попал на фото. Также в гараже "Батьки" есть пара старинных Rolls-Royce Silver Dawn 50-х годов. Президент Беларуси также является владельцем кабриолета Chevrolet Impala 1958 года и набора советской техники. В числе последних: бронированный лимузин ЗИС-115 и современный ЗИЛ-41045, ГАЗ-М20, Москвич-2140 и ГАЗ-69.

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