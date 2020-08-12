В августе на киевских улицах ограничат движение транспорта в связи со съемками фильма

Речь идет о съемках "The Last Mercenary" от Netflix с участием Jean-Claude Van Damme.

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⛔️12 августа с 05:00 до 14:00:

на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской);

⛔️14 августа с 05:00 до 21:00:

на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Еленовской и от ул. Заводской до ул. Юрковского), с перекрытием указанной улицы;

⛔️17 августа с 05:00 до 18:00:

на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улицы;

⛔️17 августа с 14:00 до 21:30:

на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улицы;

⛔️18 августа с 05:00 до 14:00:

на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской);

⛔️25 августа с 05:00 до 21:00:

на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улицы.

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