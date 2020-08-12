У серпні на київських вулицях обмежуватимуть рух транспорту у зв’язку зі зйомками фільму

Йдеться про зйомки “The Last Mercenary” від Netflix за участю Jean-Claude Van Damme.

Читайте також: Протести в Білорусі можуть призвести до подорожчання автомобільного пального в Україні

⛔️12 серпня з 05:00 до 14:00:

на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської);

⛔️14 серпня з 05:00 до 21:00:

на вулиці Костянтинівській (у кварталі від вул. Заводської до вул. Оленівської та від вул. Заводської до вул. Юрківської), з перекриттям зазначеної вулиці;

⛔️17 серпня з 05:00 до 18:00:

на вулиці Електриків (у кварталі від вул. Заводської до провулку Електриків), з перекриттям зазначеної вулиці.

⛔️17 серпня з 14:00 до 21:30:

на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом), з перекриттям зазначеної вулиці.

⛔️18 серпня з 05:00 до 14:00:

на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської).

⛔️25 серпня з 05:00 до 21:00:

на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської), з перекриттям зазначеної вулиці.

Також цікаво: Мережі АЗС підвищують ціни на пальне