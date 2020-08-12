Нещодавно у гаражі білоруського лідера прописався Mercedes-Benz S600 Pullman Guard W222 за 1,4 млн евро, є, як мінімум один сучасний Rolls-Royce та пара класичних, але переважна більшість техніки далека від сучасного розуміння "розкішного автомобіля".

Лімузин Mercedes-Benz S600 Pullman Guard W222 броньований за стандартом VR9, тобто витримує попадання з автомата та снайперської гвинтівки і захищений від вибуху 15 кіло тротилу. Такий автомобіль є у багатьох лідерів держав, а нещодавно з’явився в Олександра Лукашенко.

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Однак це офіційний автомобіль з державного автопарку Лукашенко, а в його приватній колекції є ще кілька цікавих машин. Фото автомобілів з’явились у Telegram-каналі nexta-tv, повідомляє ТопЖир.

Фото: автопарк Лукашенко / Генадій Можейко/ТопЖир

За чутками, Лукашенко володіє одразу трьома купе Rolls-Royce Phantom, один з яких потрапив на фото. Також у гаражі “Бацьки” є пара старовинних Rolls-Royce Silver Dawn 50-х років. Президент Білорусі також є власником кабріолета Chevrolet Impala 1958 року та набору радянської техніки. В числі останніх: броньований лімузин ЗІС-115 та сучасніший ЗІЛ-41045, ГАЗ-М20, Москвич-2140 і ГАЗ-69.

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