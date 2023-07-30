Стало известно, какие и сколько автомобилей, принадлежавших бывшему военкому из Одессы Евгению Борисову и его семье, попали под арест.

Государственное бюро расследования опубликовало список арестованного имущества, земельных участков, квартир, домов, автомобилей и других ценных вещей, принадлежащих Евгению Борисову. Всего перечень занимает десять позиций, из которых в шести указаны автомобили.

Кстати, из арестованного транспорта одна машина приобретена в этом году, а две – в прошлом.

Список изъятых автомобилей, проходящих по делу:

Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска;

Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска;

Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска;

Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года выпуска;

Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска;

Audi A6, 1999 года выпуска.

Один автомобиль, проходящий по делу полковника Борисова, был задержан при попытке пересечения границы родственниками арестованного военкома в пункте пропуска «Паланка – Маяки – Удобное». Это был Porsche Macan GTS 2016 года выпуска.

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И хотя этот автомобиль зарегистрирован, как установили работники ДБР, на невестку Борисова, у следствия появились основания полагать, что это транспортное средство приобретено противоправным путем. Porsche Macan изъят у владелицы и проходит по делу как вещественное доказательство.

К делу также приобщаются для исследования материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.

Один из арестованных автомобилей, который проходит по делу бывшего военкома Одесской области. Фото: ДБР

Украинские источники сообщают, что общая стоимость имущества, приобретенного полковником-военкомом и его семьей во время полномасштабной войны, составляет почти 4,5 млн евро. Об этом пишет "Украинская правда".

Следствие продолжается. Пока решение суда по этому делу не принято, бывшего руководителя Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова называть преступником нельзя даже в условиях военного времени и некоторых упрощенных процедур судопроизводства. К тому времени все вышеперечисленные автомобили, как и его имущество и недвижимость, считаются арестованными, а не конфискованными.