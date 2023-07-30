Стало відомо, які та скільки автомобілів, що належали колишньому воєнкому з Одеси Євгену Борисову і його родині, потрапили під арешт.

Державне бюро розслідування опублікувало список арештованого майна, земельних ділянок, квартир, будинків, автомобілів та інших коштовних речей, що належать Євгену Борисову. Всього перелік займає десять позицій, з яких в шести зазначено автівки.

До речі, з арештованого транспорту одна машина придбана цьогоріч, а дві - торік.

Перелік вилучених автомобілів, що проходять по справі:

Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску;

Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску;

Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску;

Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року;

Porsche Macan GTS, 2016 року випуску;

Audi A6, 1999 року випуску.

Один автомобіль, що проходить по справі полковника Борисова, був затриманий при спробі перетину кордону родичами арештованого воєнкома у пункті пропуску «Паланка - Маяки - Удобне». Це був Porsche Macan GTS 2016 року випуску.

Читайте також Воєнкомів-хабарників почали брати в кайданки прямо біля їх розкішних автівок

І хоча той автомобіль зареєстрований, як встановили працівники ДБР, на невістку Борисова, у слідства появилися підстави вважати, що цей транспортний засіб придбаний протиправним шляхом. Porsche Macan вилучений у власниці й проходить в справі як речовий доказ.

До справи також долучаються для дослідження матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн.

Одна з арештованих автівок, що проходить по справі колишнього воєнкома Одеської області. Фото: ДБР

Українські джерела повідомляють, що загальна вартість майна, придбаного полковником-воєнкомом та його родиною під час повномасштабної війни, сягає майже 4,5 млн євро. Про це, зокрема, пише "Українська правда".

Слідство триває. Допоки рішення суду по цій справі не прийнято, колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова називати злочинцем не можна навіть за умов воєнного часу та деяких спрощених процедур судочинства. Отож, до того часу усі перераховані вище автомобілі, як і його майно та нерухомість, вважаються арештованими, а не конфіскованими.