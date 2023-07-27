Не встигли вщухнути повідомлення про великі статки одеського воєнкома, як на хабарі впіймався його колега з Донеччини.

Сьогодні офіс Генпрокурора України розповів про повідомлення підозри працівнику поліції і керівнику одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Донеччині за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Справу відкрито Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону. Досудове розслідування здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Краматорську.

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За даними слідства, підозрювані налагодили виготовлення підроблених документів про непридатність чоловіків до військової служби. Вони займалися пошуком "клієнтів". Поліцейський передавав їх персональні дані керівнику одного з районних ТЦК та СП.

Воєнком зі свого боку, зловживаючи службовим становищем, підробляв та видавав тимчасові посвідчення військовозобов’язаних і довідки військово-лікарської комісії з неправдивими відомостями про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку. Надання таких «послуг» для трьох чоловіків оцінили в 57 тис грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Прізвище воєнкома не називається, оскільки відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Хабариники у погонах не виняток і це не поодинокий випадок. Фото: Гепрокуратура/Нацполіція

Учора Нацполіція повідомила відразу про кілька фактів вимагання неправомірної вигоди посадовими особами військкоматів у Дніпропетровській, Чернівецькій та Волинській областях і про їх затримання.

Посадовці в погонах отримували від 9000 гривень до 1500 доларів США "винагороди". Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрані запобіжні заходи. Працівникові військкомату з Дніпропетровщини – тримання під вартою з правом внесення 215 тисяч гривень застави, з Волині – нічний домашній арешт, а буковинським фігурантам – тримання під вартою із правом внесення застави у понад 536 тис. грн кожному.