У патрульній поліції пообіцяли направлення на військово-лікарську комісію тих, хто грубо порушує ПДР або нечемно поводиться з поліцейськими.

На час війни всіх, хто грубо поводиться на блок-постах, порушників комендантської години і грубих порушників ПДР очікує "спеціальний приз".

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"Окрім адміністративної відповідальності, ми сприяємо отриманню ще такого спеціального подарунку, як направлення на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ", – пише на своїй сторінці у соцмережі перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Агресію і непокору у військовий час потрібно спрямовувати на супротив ворогу! Перші переможці вже отримали свої призи", – вважає поліцейський і додає фото призовників, які вже отримали повістки.