В патрульной полиции пообещали направление на военно-врачебную комиссию тех, кто грубо нарушает ПДД или невежлив с полицейскими.

На время войны, всех, кто грубо себя ведет на блокпостах, нарушителей комендантского часа и серьезных нарушителей ПДД ждет “специальный приз”.

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“Помимо административной ответственности, мы способствуем получению еще такого специального подарка, как направление на военно-врачебную комиссию с последующим оформлением в подразделения ВСУ”, – пишет на своей странице в соцсети первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

“Агрессию и неповиновение в военное время нужно направлять на сопротивление врагу! Первые победители уже получили свои призы”, – считает полицейский и добавляет фото призывников, которые уже получили повестки.