Не успели утихнуть сообщения о большом достатке одесского военкома, как на взятке попался его коллега из Донбасса.

Сегодня офис Генпрокурора Украины рассказал о сообщении подозрения работнику полиции и руководителю одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Донецкой области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Дело открыто Специализированной прокуратурой в области обороны Восточного региона. Досудебное расследование осуществляется территориальным управлением ДБР, расположенным в Краматорске.

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По данным следствия, подозреваемые наладили изготовление поддельных документов о непригодности мужчин к военной службе. Они занимались поиском "клиентов". Полицейский передавал персональные данные руководителю одного из районных ТЦК и СП.

Военком со своей стороны, злоупотребляя служебным положением, подделывал и выдавал временные удостоверения военнообязанных и справки военно-врачебной комиссии с ложными сведениями о непригодности к военной службе с исключением из военного учета. Предоставление таких «услуг» для трех мужчин оценили в 57 тыс. грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Фамилия военкома не называется, поскольку согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Взяточники в погонах не исключение и это не редкий случай. Фото: Гепрокуратура/Нацполиция

Вчера Нацполиция сообщила сразу о нескольких фактах вымогательства неправомерной выгоды должностными лицами военкоматов в Днепропетровской, Черновицкой и Волынской областях и об их задержании.

Чиновники в погонах получали от 9000 гривен до 1500 долларов США "вознаграждения". Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, избраны меры пресечения. Работнику военкомата из Днепропетровщины – содержание под стражей с правом внесения 215 тысяч гривен залога, из Волыни – ночной домашний арест, а буковинским фигурантам – содержание под стражей с правом внесения залога более чем в 536 тыс. грн каждому.