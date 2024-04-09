Все больше автопроизводителей откладывают внедрение прямых продаж авто. Такая схема не выгодна традиционному бизнесу.

Ford отказался от плана перевести свою европейскую розничную сеть на агентскую модель прямых продаж.

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Автопроизводитель откладывает на несколько лет эту систему и взамен разрабатывает "передовую франчайзинговую" модель".

Согласно агентской системе автопроизводители выставляют счета клиентам непосредственно, а дилеры получают фиксированное вознаграждение за продажу.

Ранее Stellantis, BMW, Audi и Jaguar Land Rover, отложили или пересмотрели свои планы по агентским продажам.

Stellantis, BMW отложили развертывание модели агентских продаж в Европе из-за сбоев в ИТ.

У Audi возникли проблемы с дилерами в Великобритании, которые крайне негативно восприняли новую модель продаж, по которой они получают фиксированное вознаграждение вместо переменной комиссии.