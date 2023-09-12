Новое месторождение лития может быть самым крупным в мире, что обеспечит мировых производителей электромобилей сырьем для аккумуляторов на десятилетия.

Залежи лития вулканологи нашли вдоль границы Невады и Орегона. Месторождение на кальдере (большом кратере) МакДермитт образовалось после взрыва супервулкана 16 миллионов лет назад. По предварительным расчетам, здесь накоплено до 120 миллионов тонн лития. Если эта теория подтвердится, такая находка станет благом для всей мировой индустрии электромобилей.

Ученые склоняются к мнению, что кальдера содержит примерно в 12 раз больше минерала, чем соляные залежи в Боливии, считающиеся самым большим месторождением на планете. По словам исследователей, здесь концентрированный запас минералов.

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"Вулканические осадочные литиевые ресурсы, как правило, являются неглубокими крупнотоннажными месторождениями с низким соотношением отходов к массе руды, но отложения в южной части кальдеры Макдермитт на перевале Такер имеет чрезвычайно высокое содержание лития", – рассказывают геологи.

Для США, ранее не имевших доступа к большому месторождению лития, это хорошая новость. Однако возникла проблема: вожди двух местных племен со стороны Невады от кальдеры утверждают, что шахта будет построена на священной земле. Уже были протесты против потенциального промышленного воздействия на окружающую среду.

Слои аргилита, содержащие литиевые минералы в кальдере Макдермит. Фото: Chris Henry

Эксперты считают, что стороны найдут компромиссное решение и придут к согласию. Если это произойдет, добыча может начаться уже в 2026 году. Ввод в эксплуатацию еще одного месторождения открывает мировому автопрому зеленый свет, поскольку спрос на электромобили к 2040 году вырастет, по меньшей мере, в восемь раз.